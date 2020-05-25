PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
Yakalanan 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ateşi yüksek çıkan bir zanlı ise karantinaya alındı
|25 Mayıs 2020 17:10
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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