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Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı

Erdoğan: Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum
 25 Mayıs 2020 18:19
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Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları son 2,5 aydır yaşananlarla ortaya çıkmıştır." dedi.

Partisinin 81 il teşkilatı ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle bayramlaşan Erdoğan, tüm üye ve teşkilat mensuplarının bayramını tebrik ederek "Yine sizlerin nezdinde 83 milyon vatandaşımızın her birinin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Rabb'imden bizlere, bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum. Büyüklerimizle akrabalarımızla dostlarımızla arkadaşlarımızla içimizden geldiği gibi kucaklaşamayıp bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz tüm gücüyle ayaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel salgın sürecini başarıyla yönettiğini ve sonuca yaklaştığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu vesileyle Arife Günü'nden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız fedakarlığın karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız."

Erdoğan, sadece Türkiye'nin bu krizin üstesinden gelmesinin yetmediğine işaret ederek, "Dünyanın tamamıyla birlikte salgını yenmemiz gerekiyor. Bunun için 'yeni normal' dediğimiz, yaşadığımız döneme mahsus bir hayat biçimine kendimizi alıştırmak mecburiyetindeyiz. 'Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir an önce üretimini ve istihdamını artırmaya ve hedeflerine kilitlenmeye ihtiyacının olduğunu belirten Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacağı anlaşılan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, kalkınma hamlelerine, zaferlerine imza atan AK Parti'nin gelecek yeni döneminde lokomotif olmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, sanayide, teknolojide, ulaşımda, enerjide ve diğer tüm alanlarda ülkeye kazandırdıkları hizmetlerin öneminin her krizde biraz daha anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları son 2,5 aydır yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bugüne kadar hizmete aldığımız dev eserlerle önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlendirmiştir. Aynı şekilde dünyada örneği olmayan kapsamdaki genel sağlık sigortası ile yine çok gelişmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir."

- "AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar, tekrar anlatmalıyız"

Erdoğan, "Tek parti devrinden bugüne bir arpa boyu yol kat edememiş CHP zihniyetinin eserleriyle değil, milletimizin değerleriyle saldırılara geçmesi boşuna değildir. Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda, CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştum. AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan, usanmadan, üşenmeden tekrar, tekrar anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eğitimde çocukları 70 - 80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları nasıl önlediklerini millete ve gençlere anlatmalarının önemine işaret eden Erdoğan, öğretmen sayısını 672 bin ilave ile 967 bine, derslik sayısını 316 bin ilave ile 589 bine yükselttiklerini anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısını 131 ilave ile 207"e akademik personel sayısını da 100 bin ilave ile 170 bine ulaştırdıklarını anlatmaları gerektiğini aktararak, "Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençlerimize anlatmalıyız. Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya? 45 liradan. Yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada ise 1.650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yaptığımızı anlatmalıyız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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