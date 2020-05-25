Kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
Kadıköy'de motosikletli kuryeyle tartışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirdi.
|25 Mayıs 2020 17:20
|Yazdır
Kadıköy'de motosikletli kuryeyle tartışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.
Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.
59 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meclis üyesinin paylaştığı fotoğrafa korona cezası
25 Mayıs 2020 18:24
|Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
25 Mayıs 2020 17:25
|RTÜK'ten 'günlük 230 avro harcırah' iddialarına yalanlama
25 Mayıs 2020 17:02
|Normalleşme başlıyor... Kamuda 1 Haziran hazırlığı
25 Mayıs 2020 16:33
|OGM'den, Kaş'ta yanan araziyle ilgili açıklama
25 Mayıs 2020 16:18
|İçişleri'nden emniyete yönelik 'Provokatif Kampanya' açıklaması
25 Mayıs 2020 16:10
|Yurt dışından gelen 2 işçi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
25 Mayıs 2020 15:47
|Bakan Kurum: Antalya'da 413 kaçak yapı daha tespit edildi, yıkılacak
25 Mayıs 2020 14:56
|Tekirdağ'da vatandaşa aşırı güç kullanan polisler açığa alındı
25 Mayıs 2020 13:19
|Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
25 Mayıs 2020 12:56