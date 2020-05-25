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Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi tedavi altına alındı.
|25 Mayıs 2020 17:32
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Mahallesi'nde su tahliyesi için kuyuya giren 6 kişiden bir süre haber alamayan çevredeki vatandaşlar, onları kontrol etmek istedi. Seslenmelerine rağmen herhangi bir cevap alamayan vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 6 kişiyi yukarıya çıkardı.
112 Acil Servis ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer 4 kişi ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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