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Savcılık'tan Ramazan Pişkin açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Ramazan Pişkin'le ilgili bir açıklama yaptı
 25 Mayıs 2020 17:30
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Savcılık'tan Ramazan Pişkin açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Ramazan Pişkin'le ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,

1- Şahsın 2017 yılında Diyarbakır Ulu Cami'yi ziyaret etmekte olan bir kadın vatandaşımıza "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum" dediği, bu nedenle sanık hakkında taciz, takip ve ifşa'dan iddianame düzenlendiği,

2- Dava devam ederken, şahsın babasının, Ramazan Pişkin'in akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili başvuru yaptığı, bunun üzerine ilgilinin Diyarbakır Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına sevk edildiği ve yapılan tetkikler sonrasında ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edildiği,

3- Yargılamada, Ramazan Pişkin'in atlı suçu işlediği sabit görülmekle birlikte, şizofreni raporu nedeniyle tedavi amaçlı olarak hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi
Memurlar.Net
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