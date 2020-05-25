Muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
Gaziantep'te korona virüs(covid 19) tedavisi gören Atalar Mahale Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, hayatını kaybetti.
|25 Mayıs 2020 17:43
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Gaziantep'te korona virüs(covid 19) tedavisi gören Atalar Mahale Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bir süre önce korona virüs (covid 19) salgınına yakalanan ve test sonuçları pozitif çıkan Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahalle Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından Muhtar Gürcününoğlu'nun vefatını duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Korona Hastanede Covid-19 tedavisi devam ederken vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Atalar Mahalle Muhtarımız Ramazan Gürcününoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine,sevenlerine ve tüm muhtarlarımıza başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
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