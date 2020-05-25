Polisten, kendilerini görünce balkonun altına saklanan çocuğa sürpriz
Van'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisleri görünce merdiven altına saklanan çocuğa bayram sürprizi yapılarak çeşitli hediyeler verildi.
|25 Mayıs 2020 18:31
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Van'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisleri görünce merdiven altına saklanan çocuğa bayram sürprizi yapılarak çeşitli hediyeler verildi.
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından dolayı Türkiye genelinde de bayram tatili süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde dışarı çıkarken devriye görevini ifa eden motorize polis ekiplerini gören yaşındaki Kemal, hemen balkonun altına saklandı. Bunu fark eden polis ekipleri, çocuğu ve ailesini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.
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