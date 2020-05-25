Tunç Soyer'den troll hesap açıklaması
|25 Mayıs 2020 18:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, kendisi hakkında yapılan olumlu paylaşımı başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşarak kendisini övdüğünü belirterek, trollükle suçladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımını, 'Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı' açıklaması ve emojileri ile başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşarak kendisini övdü.
Soyer'i eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler." Dağ, yaptığı paylaşımının altına ise şu yorumda bulundu:
"Siz zahmet edin çalışın. İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede troll hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız". Hamza Dağ'ın yaptığı paylaşım sonrasında ise pek çok kişi, destek verdi. Hamza Dağ'ın paylaşımını retweet yapan kullanıcılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Tunç Soyer ise, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.
SOYER AÇIKLAMA YAPTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımına, kendi hesabından yorum yapmasının ardından açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını belirten Soyer, ''Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir'' dedi.Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
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