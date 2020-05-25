1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunç Soyer'den troll hesap açıklaması

Tunç Soyer: Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.
 25 Mayıs 2020 18:56
Yazdır
Tunç Soyer'den troll hesap açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, kendisi hakkında yapılan olumlu paylaşımı başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşarak kendisini övdüğünü belirterek, trollükle suçladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımını, 'Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı' açıklaması ve emojileri ile başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşarak kendisini övdü.

Soyer'i eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler." Dağ, yaptığı paylaşımının altına ise şu yorumda bulundu:

"Siz zahmet edin çalışın. İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede troll hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız". Hamza Dağ'ın yaptığı paylaşım sonrasında ise pek çok kişi, destek verdi. Hamza Dağ'ın paylaşımını retweet yapan kullanıcılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Tunç Soyer ise, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

SOYER AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımına, kendi hesabından yorum yapmasının ardından açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını belirten Soyer, ''Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir'' dedi.

Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas Valisi, pide fırınında ekmek pişirdi
25 Mayıs 2020 19:03		 Bakan Karaismailoğlu: Şantiyelerimizde bütün virüs önlemlerini aldık
25 Mayıs 2020 19:00
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
25 Mayıs 2020 18:19		 'Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık'
25 Mayıs 2020 18:09
Savcılık'tan Ramazan Pişkin açıklaması
25 Mayıs 2020 17:30		 Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
25 Mayıs 2020 16:22
ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7
25 Mayıs 2020 16:21		 Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını gözyaşları içinde anlattı
25 Mayıs 2020 13:30
AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı
25 Mayıs 2020 12:38		 Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1458 terörist etkisiz hale getirildi
25 Mayıs 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu19:08 - Boşanmış kadın çocuğuna soyadını verebilecek19:03 - Sivas Valisi, pide fırınında ekmek pişirdi19:01 - Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm19:00 - Bakan Karaismailoğlu: Şantiyelerimizde bütün virüs önlemlerini aldık18:56 - Tunç Soyer'den troll hesap açıklaması18:54 - Meteoroloji il il uyardı... Sağanak bekleniyor18:47 - Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış18:42 - Valilik açıkladı... Vaka sayısının arttığı ilde yasağı böyle deliyorlar18:31 - Polisten, kendilerini görünce balkonun altına saklanan çocuğa sürpriz
18:24 - Meclis üyesinin paylaştığı fotoğrafa korona cezası18:21 - Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı18:19 - Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı18:11 - Sulama kanalından çıkan kurt yavruları şaşkınlık yaşattı18:09 - 'Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık'17:58 - Yaşlılardan hüzünlendiren bayramlaşma: Sarılmak istedi ama sarılamadı17:43 - Muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti17:32 - Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
Normalleşme başlıyor... Kamuda 1 Haziran hazırlığı
İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yayla 1
ertem şener 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
prezervatif 1
koronanın bize öğrettikleri 2
Boş boş oturmak 1
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
doğa yürüyüşü 2
puanlama 1
nerde o eski bayramlar 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam