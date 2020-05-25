Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm
Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulduğu mahallede korona virüsten ilk ölüm yaşandı.
|25 Mayıs 2020 19:01
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Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulduğu mahallede korona virüsten ilk ölüm yaşandı.
İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde korona virüs salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101'e yükselmişti. Muhtarın da görevden alındığı mahallede korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti. Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.
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