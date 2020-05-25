Sivas Valisi, pide fırınında ekmek pişirdi
|25 Mayıs 2020 19:03
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Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayan nöbetçi bir pide fırınını ziyaret ederek, ekmek pişirdi.
İstiklal Mahallesi'nde bir pide fırınına giden Ayhan, iş yeri çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Daha sonra fırının başına geçerek pide pişiren Ayhan, kentteki pide fırınlarının hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.
Sivas'ın eski bayramları genelde hissederek yaşayan bir şehir olduğunu belirten Ayhan, koronavirüs nedeniyle bu bayramın biraz buruk geçtiğini ifade etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasına değinen Ayhan, "Halkın buna uyması ve riayet etmesi bizi çok mutlu etti. Sivas halkına çok teşekkür ediyorum. Devletimiz vatandaşının hizmetindedir. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda bütün kurumlarımız sahada çalışıyor." dedi.
Ayhan, Necip Fazıl Kısakürek'in çayla ilgili bir şiirini okuyarak fırında "kara demlikte" demlenen çaydan içti.
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