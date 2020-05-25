1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı

Ankara'da dün, aracıyla uygulama noktasındaki otomobile çarparak 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.
 25 Mayıs 2020 19:30
Yazdır
6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı

Ankara'da dün, aracıyla uygulama noktasındaki otomobile çarparak 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.G. idaresindeki araç, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki uygulama noktasında kontrolden çıkarak, polis ekiplerinin kontrol ettiği otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 6 polis ile bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan ve alkollü olduğu belirlenen A.G, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alkollü sürücü polis uygulama noktasına daldı: 5 polis yaralı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı
25 Mayıs 2020 20:56		 Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren kişi: Geceleri uyuyamıyorum
23 Mayıs 2020 10:45
Hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı
21 Mayıs 2020 21:56		 Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
21 Mayıs 2020 01:27
Mahkeme Başkanını tehdit eden DHKP/C'liler tutuklandı
20 Mayıs 2020 20:54		 HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı
18 Mayıs 2020 23:38
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
16 Mayıs 2020 23:11		 Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye
14 Mayıs 2020 08:53
Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
13 Mayıs 2020 20:42		 Canlı yayında koca dayağına 21 yıl istendi
12 Mayıs 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı20:50 - Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü20:47 - 17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma20:45 - Iğdır'da zabıtalar, görev başındaki polisleri ziyaret etti20:41 - Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı20:39 - Sosyal medyada yaptıkları paylaşım başlarını yaktı!20:37 - 45 günlük bebek de, koronavirüsü yendi20:36 - Müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı20:29 - Sivas'ta rekor soğuk! 3 derece olarak ölçüldü20:21 - Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
19:54 - Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt19:50 - Veriler açıklandı... İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti19:50 - Kremlin Sözcüsü Peskov da koronavirüsü yendi19:48 - Tarım Bakanı Pakdemirli, personeliyle bayramlaştı19:42 - 'Hava alalım' diye çıkmanın bedeli ağır oldu!19:38 - İstanbul Boğazı turkuaza büründü! İşte nedeni19:30 - 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı19:24 - Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme başlıyor... Kamuda 1 Haziran hazırlığı
İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
defne sakura 3
Yeşil 2
faşo ağa 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 1
koronanın bize öğrettikleri 2
tv kanallarındaki eski dizi modası 1
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
bayram şekeri 2
baklava 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam