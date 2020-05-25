İstanbul Boğazı turkuaza büründü! İşte nedeni

"TEK HÜCRELİ BİTKİLER GELİYOR"

"Denizdeki suyun rengi güneş ışığının geliş açısına, atmosferdeki geçtiği tabakaya ve deniz su içeriğine bağlı olarak değişir" diyen Prof. Dr. Hüseyin Toros sözlerini şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'ne veya boğaza baktığımız zaman Karadeniz'de su akıntılarının kuzeyli olduğunu yine rüzgarın da poyraz estiğini yani kuzeyli rüzgarların olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bol miktarda su yüzeyinde veya su içinde tek hücreli bitkiler geliyor. Bu tek hücreli bitkiler, değişim esnasında turkuaz rengine yansıtacak renkler oluşturmaktadır. Su içeriği tamamen gelen ışınımın yansıtılması, kırılmasında son derece etkindir. Dolayısıyla kuzeyli rüzgarların etkin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani kuzeyli rüzgarın, poyrazın etkisiyle Karadeniz'den bol miktarda tek hücreli bitkilerin gelmiş olması ve bunun da su yüzeyindeki renkte değişikliğe sebep olmasıdır. 7 ana temel renkler vardır. Su, bunlardan mavi rengi daha çok yansıttığı için biz su yüzeyinin rengini mavi olarak görüyoruz. Ama bu su içindeki mikroorganizmalar gelen ve giden güneş ışınlarıyla etkin rol oynamaktadır. Atmosferdeki hava hareketleri, su içindeki hareketler, rüzgarla birlikte gelen suyun yani su içindeki mikroorganizmaların İstanbul Boğazı'na gelmesi, gelen güneş ışığının gün içindeki değişimine de bağlı olarak renk değiştirmektedir."

"SU İÇİNDEKİ DOĞAL DÖNGÜNÜN BİR SÜRECİDİR"

Deniz renginin değişiminin hava hareketlerine bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Birkaç gün içinde hava yön değiştireceği için değişecektir. Yani her zamanki doğal rengini, boğazdaki mavi rengini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Denize bakılan konumun da önemli olduğunu belirten Toros, "Suya baktığınız yerdeki konum da son derece önemlidir. Çünkü etraftaki bitki örtüsü, mekan tasarımı da deniz yüzeyindeki ışığın yansımasında, bize gözükmesinde farklılık arz ettirebilir. Onun için bakılan nokta da çok önemli. Bu su içindeki doğal döngünün bir sürecidir. Bu gayet doğal. Her zaman oluşan, oluşmaya devam eden mikroorganizmaların yer değiştirmesiyle oluşabilecek doğal bir döngüdür. Herhangi bir faydası veya zararı meteorolojik açıdan yok." dedi.