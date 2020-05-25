'Hava alalım' diye çıkmanın bedeli ağır oldu!
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve ceza yiyen vatandaşlardan biri, "Hava alalım" dedi.
|25 Mayıs 2020 19:42
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Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu.
Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, "İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz.
Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, "Evde paslandık" diyerek kendi savundu.
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