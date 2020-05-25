Kremlin Sözcüsü Peskov da koronavirüsü yendi
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, korona virüs tedavisin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.
|25 Mayıs 2020 19:50
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Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, korona virüs tedavisin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 12 Mayıs tarihinde korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardında hastanede tedavi altına alınmıştı. Peskov, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sözcü, yaptığı açıklamada "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım" dedi.
Öte yandan, Peskov'un eşi Tatyana Navka'da korona virüse yakalanmıştı. Navka, 21 Mayıs tarihinde korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu edilmişti.
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