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Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. Son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt veren Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi.
 25 Mayıs 2020 19:54
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Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA ÜSTÜ KAPALI YANIT

Erdoğan konuşmasında son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına da üstü kapalı yanıt verdi. Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" diye konuştu.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

2023 seçimlerine kadar teşkilatlara "Yoğun gayret içinde olmalıyız" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz" dedi.
Memurlar.Net
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