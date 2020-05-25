Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
|25 Mayıs 2020 20:21
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.
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