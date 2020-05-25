Iğdır'da zabıtalar, görev başındaki polisleri ziyaret etti
Iğdır'da görev yapan zabıtalar, nöbet başındaki polisleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.
|25 Mayıs 2020 20:45
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Iğdır'da görev yapan zabıtalar, nöbet başındaki polisleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.
Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde görev alan polisleri ziyaret etti.
Polislere tatlı ikramında bulunan zabıtalar, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.
Zabıtalar, daha sonra görevleri başına dönerek sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde faaliyetlerini sürdürdü.
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