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17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma

Manisa'nın Salihli ilçesindeki akaryakıt istasyonunda uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Ceren Kultaş'ın (17) katil zanlısı Şükrü Ş. (30), saklandığı boş fabrikada yakalandı. Şükrü Ş.'nin ilk ifadesinde, başkasına benzettiği için Kultaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği belirtildi.
 25 Mayıs 2020 20:47
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17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Kultaş, arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kultaş'ın cenazesi Karabük Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, Kultaş'ı vuranın Şükrü Ş. olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Ş.'yi yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yapan ekipler, zanlı Şükrü Ş.'nin, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada yakaladı. Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şükrü Ş.'nin, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.

'BAŞKA BİRİNE BENZETTİM'

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şükrü Ş., buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Şükrü Ş., alınan ilk ifadesinde ''S.K. adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K.'ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K. değil, Ceren Kultaş'mış" dedi.
DHA
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