1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü

Ankara'da, İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette Jandarma ekiplerinden kaçan 1999 doğumlu Muhammed Alican Razı'nın yönetimindeki araç, şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı. Olayda genç sürücü hayatını kaybetti.
 25 Mayıs 2020 20:50
Yazdır
Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü

Başkentte kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yol kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, M.A.R. yönetimindeki 06 FU 5375 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, dubalara çarparak Ankara yönüne doğru kaçtı. Polisin takibe başladığı otomobil, Ankara girişindeki takın ayağına çarptı.

Kazada, ağır yaralanan sürücü M.A.R. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanındaki hafif yaralandığı anlaşılan R.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren araç sürücüsünün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Yoklama Kaçağı" suçlarından arandığının tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi
25 Mayıs 2020 22:16		 Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
25 Mayıs 2020 19:10
Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
25 Mayıs 2020 18:47		 Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
25 Mayıs 2020 18:21
Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
25 Mayıs 2020 17:32		 Muhtar hem hamile kadına hem de polislere saldırdı
25 Mayıs 2020 17:06
Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 14:59		 Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı
25 Mayıs 2020 13:32
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 12:43		 Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Girme Barajı, ekonomiye 33 milyonluk ek değer katacak22:26 - Başkent'te kurallara uymayan bir market satışına devam etti22:21 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:16 - Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi22:11 - Osmanlı'nın 'dezenfektan kokuları' gün yüzüne çıkıyor22:04 - Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram21:59 - Kilosu 150 liradan satılıyor, kadınlara ekonomik kazanç oldu21:53 - Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı21:47 - Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere nefes aldırmıyor21:35 - Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül arasında 'bayram' atışması
21:32 - 13 yıl aradan sonra İsrail havayolları El Al İstanbul'da21:27 - Aydın'da 2 stajyer doktorun Kovid-19 testi pozitif çıktı21:21 - Whatsapp ve Messenger'ı hedef alan virüse dikkat!21:05 - Yoğunluk oldu, şebekeler çöktü... Peki sorun kimde?21:01 - Tıkanan lavabosu için aldığı çözücü bomba gibi patladı20:56 - Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı20:50 - Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü20:47 - 17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
Normalleşme başlıyor... Kamuda 1 Haziran hazırlığı
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kendi saçını kesenler 4
Yeşil 2
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
aracı 2
gözünü dikmek 2
ertem şener 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
a101 2
koptu geliyor 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam