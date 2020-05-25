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Aydın'da 2 stajyer doktorun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde görevli 2 stajyer doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 25 Mayıs 2020 21:27
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Aydın'da 2 stajyer doktorun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde görevli 2 stajyer doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, görevli 2 doktor adayının testi pozitif çıktı. Stayjer doktorlar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı belirtilen açıklamada, bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Konuyu intörn öğrenci temsilcisi ve tıp fakültesi dekanı ile istişare edeceğiz. Çarşamba günü de tıp fakültesi yönetim kurulu, hastane başhekimliği ve diğer intörn öğrencilerle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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