Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül arasında 'bayram' atışması

Yaptığı yardımlarla sık sık konuşulan Haluk Levent, Twitter hesabından, "Bir bayram günü kostümü! Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle hem Ramazan Bayramını kutladı hem de geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı.

Levent'in takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği fotoğraf yaklaşık 55 bin beğeni alırken, Haluk Levent'e yanıt türkücü Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

Yıllar öncesine ait albüm fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Alem yakışıklı görsün. @haluklevent senden daha beteleri var. Bu resimler çekildiğinde ilk heyecanları yaşıyorduk. Hey gidi günler hey" ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül'ün bu paylaşımına Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Levent de "'Geç bunları Mahsun!' Albüm kapaklarını değil o yıllardaki normal fotolarını bekliyoruz. Bak bu twitin devamına benim o yıllardaki fotomu atacağım az sonra, sen de at" diye yazdı ve gençlik fotoğrafını koydu.

Kırmızıgül de Levent'e, "Sen o yıllarda Mohikanlara benziyordun. Karizman vardı. Bide bana bak. Ankara havaları okuyan kardeşlere benziyom" diyerek yanıt verdi.

İkili arasındaki bu atışma takipçileri tarafından esprilerle takip edildi.