Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
|25 Mayıs 2020 21:53
|Yazdır
Manisa Valiliği, Saruhanlı Devlet Hastanesinde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin geçici bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. Testi pozitif çıkan sağlık çalışanları Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Devlet Hastanesinde çok sayıda sağlık çalışanında Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine valilik tarafından hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin kapatıldığı bildirildi. Hastanenin sadece acil servis kısmının hizmete devam ettiği bildirildi.
Sadece acil servis hizmete devam edecek
Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Covid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Covid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır".
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te kurallara uymayan bir market satışına devam etti
25 Mayıs 2020 22:26
|Kilosu 150 liradan satılıyor, kadınlara ekonomik kazanç oldu
25 Mayıs 2020 21:59
|Sosyal medyada yaptıkları paylaşım başlarını yaktı!
25 Mayıs 2020 20:39
|Müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı
25 Mayıs 2020 20:36
|Sivas'ta rekor soğuk! 3 derece olarak ölçüldü
25 Mayıs 2020 20:29
|İstanbul Boğazı turkuaza büründü! İşte nedeni
25 Mayıs 2020 19:38
|Bu yolda yürümek için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar
25 Mayıs 2020 19:15
|Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm
25 Mayıs 2020 19:01
|Valilik açıkladı... Vaka sayısının arttığı ilde yasağı böyle deliyorlar
25 Mayıs 2020 18:42
|Polisten, kendilerini görünce balkonun altına saklanan çocuğa sürpriz
25 Mayıs 2020 18:31