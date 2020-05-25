Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı

Manisa Valiliği, Saruhanlı Devlet Hastanesinde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin geçici bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. Testi pozitif çıkan sağlık çalışanları Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Devlet Hastanesinde çok sayıda sağlık çalışanında Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine valilik tarafından hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin kapatıldığı bildirildi. Hastanenin sadece acil servis kısmının hizmete devam ettiği bildirildi.

Sadece acil servis hizmete devam edecek

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Covid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Covid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır".