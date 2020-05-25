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Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi

Eyüpsultan'da 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi. Polis ve bekçi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler gözaltına alındı.
 25 Mayıs 2020 22:16
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Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi

Eyüpsultan'da 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi. Polis ve bekçi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde bulunan bir parkta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 2 grup arasında kavga çıktığı bilgisini edinen görevliler olay yerine gitti. Görevliler kavgaya müdahale etmek istediği sırada Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar görevlilerimize mukavemet gösterdi. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbedede biri çarşı ve mahalle bekçisi biri polis memuru olmak üzere iki görevli darp edildi.

Anıl K., arşı ve mahalle bekçisine mukavemette bulunup sağ eline tekme attı. Bekçinin aldığı darbe sonucu sağ elinin tarak kemiği kırıldı. Onur B. ise bekçinin sol yüzük parmağını ısırarak tırnağını kopardı. Polis memurunun ise aldığı kafa darbesiyle dudağında yırtık oluştu ve vücudunda doku zedelenmesi meydana geldi. Olayın ardından hastaneye giden görevlilerden birine 10 gün iş göremez raporu diğerine de 2 gün iş göremez raporu verildi.

Anıl K., Onur B. ile parkta kavgaya karışan Tanju K. (32) ve Serkan Ö. (29) gözaltına alındı. Şahıslar hakkında her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden 3 bin 182 TL olmak üzere toplam 12 bin 728 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Serkan Ö. ve Tanju K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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