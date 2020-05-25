Başkent'te kurallara uymayan bir market satışına devam etti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.
|25 Mayıs 2020 22:26
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve kapalı olması gereken bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, market sahibi önce müşterinin ne istediğini sorarak, temin edip edemeyeceğine göre kepengi kaldırarak içeri alıyor.
Alışverişi gerçekleştiren vatandaşlar daha sonrasında market sahibinin kontrolünde, dışarı çıkarak yollarına devam ediyor. O esnada market sahibinin dışarıda bekleyen diğer müşterilerle ilgilendiği görüldü.
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