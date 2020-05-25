Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da polis ekipleri kaza geçirdi: 1 polis yaralı
SANCAKTEPE'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
|25 Mayıs 2020 22:52
|Yazdır
SANCAKTEPE'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi
25 Mayıs 2020 22:16
|Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü
25 Mayıs 2020 20:50
|Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
25 Mayıs 2020 19:10
|Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
25 Mayıs 2020 18:47
|Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
25 Mayıs 2020 18:21
|Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
25 Mayıs 2020 17:32
|Muhtar hem hamile kadına hem de polislere saldırdı
25 Mayıs 2020 17:06
|Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 14:59
|Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı
25 Mayıs 2020 13:32
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 12:43