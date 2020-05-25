Şehit eşinin paylaşımı hüzne boğdu!
|25 Mayıs 2020 23:00
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Tunceli'de Munzur Nehri'nde yapılan eğitim tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda eşi ile çekindiği fotoğrafı paylaştı. Güneş, "Son bayramımız olduğunu bilmiyorduk. Son aylarımız olduğunu da bilmiyorduk. Birbirimize daha mı sıkı sarılırdık?" notunu düştü.
Tunceli'de Munzur Nehri'nde yapılan eğitim tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan ve 30 Nisan'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bayram mesajı yayımladı.
"DAHA MI SIKI SARILIRDIK?"
Güneş, mesajında Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan eşinin mezarı ile geçen yıl Kurban Bayramı'nda çektikleri fotoğrafları paylaştı. Duygulandıran bayram mesajında Güneş, şunları kaydetti: "11-12.08.2019. Son bayramımız olduğunu bilmiyorduk. Son aylarımız olduğunu da bilmiyorduk. Birbirimize daha sıkı mı sarılır, daha çok mu sever, daha çok mu bakar, daha çok mu zaman geçirirdik?" notunu düştü.
"ELBET BİR GÜN YENİDEN KAVUŞACAĞIZ"
Güneş, şu şekilde devam etti: "Hayır zaten biz bunların hepsini ve daha fazlasını sonuna kadar yaşıyorduk, yapıyorduk. En büyük teselli olabiliyor insana, elinden gelen hiçbir şeyi ertelememiş olmak, ufacık bile olsa sevdiğinle ilgili keşke dememek. Her gün defalarca sevdiğini söylemek, sevildiğini duymak, kıymet görmek, kıymet bilmek... Bu yüzden bize birlikte aldığımız her nefes bayramdı. ve bu yüzden duvarımızda bu mısra vardı. Elbet bir gün yeniden kavuşacağız. İşte o gün bizim için bayramlar yeniden başlayacak. Herkese sevdiklerinin yanında geçireceği keşkelere yer olmayan uzun yıllar dilerim. Sevin, sevilin bu dünya kimseye kalmaz. İyi bayramlar."
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