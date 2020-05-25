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Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

Ankara'da sağlık çalışanları, "Sağlık için çal" projesinde bir araya geldi. Koronavirüs sürecinde fedakarca mücadele eden personel, çalıp söyleyerek hem motive oldu hem de moral verdi.
 25 Mayıs 2020 23:17
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Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

Ankara'da sağlık çalışanları, "Sağlık için çal" projesinde bir araya geldi. Koronavirüs sürecinde fedakarca mücadele eden personel, çalıp söyleyerek hem motive oldu hem de moral verdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık için çal" projesi organize edildi. Projede Ankara'daki farklı hastane ve sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personelleri, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi. Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelleri, seslendirdikleri parça ile motive olurken dinleyenlere de moral verdi.
İhlas Haber Ajansı
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