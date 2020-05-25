Doğa harikası Ulugöl'de koronavirüs sessizliği!
|25 Mayıs 2020 23:46
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.
Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.
Her mevsimde oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl, bu bayramda ise tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'ün her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan mekan olduğunu belirterek bölgeye yapılan yeni yatırımlarla Ulugöl'e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.
Ulugöl'e son aylarda Kovid-19 nedeniyle az sayıda ziyaretçi geldiğini anlatan Uludağ, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ulugöl bu Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor." dedi.
Geçen bayramlarda Ulugöl'ün binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkati çeken Uludağ, "Allah nasip ederse, yaşadığımız bu sürecin ardından vatandaşlarımız yine burada mutlu şekilde gezecek ve temiz havanın tadını çıkaracak." diye konuştu.
Uludağ, Ulugöl'de yaşanan sessizliğin bayram sonrasında sona ereceğini tahmin ettiklerini belirterek "Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ulugöl'ün yeniden yavaş yavaş turist almaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle yerli turistleri kısa sürede burada görebileceğiz." ifadelerini kullandı.
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