1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğa harikası Ulugöl'de koronavirüs sessizliği!

Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor
 25 Mayıs 2020 23:46
Yazdır
Doğa harikası Ulugöl'de koronavirüs sessizliği!

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.

Her mevsimde oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl, bu bayramda ise tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'ün her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan mekan olduğunu belirterek bölgeye yapılan yeni yatırımlarla Ulugöl'e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Ulugöl'e son aylarda Kovid-19 nedeniyle az sayıda ziyaretçi geldiğini anlatan Uludağ, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ulugöl bu Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor." dedi.

Geçen bayramlarda Ulugöl'ün binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkati çeken Uludağ, "Allah nasip ederse, yaşadığımız bu sürecin ardından vatandaşlarımız yine burada mutlu şekilde gezecek ve temiz havanın tadını çıkaracak." diye konuştu.

Uludağ, Ulugöl'de yaşanan sessizliğin bayram sonrasında sona ereceğini tahmin ettiklerini belirterek "Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ulugöl'ün yeniden yavaş yavaş turist almaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle yerli turistleri kısa sürede burada görebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te kurallara uymayan bir market satışına devam etti
25 Mayıs 2020 22:26		 Kilosu 150 liradan satılıyor, kadınlara ekonomik kazanç oldu
25 Mayıs 2020 21:59
Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
25 Mayıs 2020 21:53		 Sosyal medyada yaptıkları paylaşım başlarını yaktı!
25 Mayıs 2020 20:39
Müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı
25 Mayıs 2020 20:36		 Sivas'ta rekor soğuk! 3 derece olarak ölçüldü
25 Mayıs 2020 20:29
İstanbul Boğazı turkuaza büründü! İşte nedeni
25 Mayıs 2020 19:38		 Bu yolda yürümek için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar
25 Mayıs 2020 19:15
Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm
25 Mayıs 2020 19:01		 Valilik açıkladı... Vaka sayısının arttığı ilde yasağı böyle deliyorlar
25 Mayıs 2020 18:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi00:02 - MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi00:02 - Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?00:02 - Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması00:01 - Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu00:01 - 26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Whatsapp ve Messenger'ı hedef alan virüse dikkat!23:50 - Polis, yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı23:46 - Doğa harikası Ulugöl'de koronavirüs sessizliği!23:41 - Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı
23:37 - Restoran ve turizm işletmeleri açılacak günü bekliyor23:32 - Google, 1 Temmuz'da 'rekabet' savunması yapacak23:17 - Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi23:04 - Krizi fırsata çevirdiler, ihracat yüzde 45 arttı23:00 - Şehit eşinin paylaşımı hüzne boğdu!22:54 - Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, başkan güldürdü22:52 - İstanbul'da polis ekipleri kaza geçirdi: 1 polis yaralı22:48 - Sağlıkçılar, toplu ulaşımdan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faşo ağa 1
gözünü dikmek 2
soğuk 2
maydanoz 2,5 tl 1
a101 2
yayla 1
oğlak burcu 2
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 2
ben özledim galiba seni 1
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam