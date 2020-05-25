Polis, yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı

ANAR'DAN SON DURUM ANKETİ! ANAR Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, koronavirüs salgını dışında ülkenin en büyük sorunu 77.6'sı 'ekonomi' olduğunu söyledi... Hükümetin koronavirüsle mücadelesine ise çok büyük destek çıktı...