26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|26 Mayıs 2020 00:01
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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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