İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
|26 Mayıs 2020 02:33
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Cuma günü gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde 1589 kişiye toplamda 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.
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