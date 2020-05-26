1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
 26 Mayıs 2020 02:33
Yazdır
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Cuma günü gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde 1589 kişiye toplamda 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
26 Mayıs 2020 00:02		 Sağlıkçılar, toplu ulaşımdan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
25 Mayıs 2020 22:48
6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
25 Mayıs 2020 22:21		 Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
25 Mayıs 2020 21:53
Meclis üyesinin paylaştığı fotoğrafa korona cezası
25 Mayıs 2020 18:24		 Kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
25 Mayıs 2020 17:20
RTÜK'ten 'günlük 230 avro harcırah' iddialarına yalanlama
25 Mayıs 2020 17:02		 Normalleşme başlıyor... Kamuda 1 Haziran hazırlığı
25 Mayıs 2020 16:33
OGM'den, Kaş'ta yanan araziyle ilgili açıklama
25 Mayıs 2020 16:18		 İçişleri'nden emniyete yönelik 'Provokatif Kampanya' açıklaması
25 Mayıs 2020 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:33 - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi00:05 - MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi00:02 - MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi00:02 - Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?00:02 - Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması00:01 - Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu00:01 - 26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Whatsapp ve Messenger'ı hedef alan virüse dikkat!23:50 - Polis, yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı23:46 - Doğa harikası Ulugöl'de koronavirüs sessizliği!
23:41 - Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı23:37 - Restoran ve turizm işletmeleri açılacak günü bekliyor23:32 - Google, 1 Temmuz'da 'rekabet' savunması yapacak23:17 - Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi23:04 - Krizi fırsata çevirdiler, ihracat yüzde 45 arttı23:00 - Şehit eşinin paylaşımı hüzne boğdu!22:54 - Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, başkan güldürdü22:52 - İstanbul'da polis ekipleri kaza geçirdi: 1 polis yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronanın bize öğrettikleri 3
defne sakura 2
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
sağa sola bakmamak 3
ezgi mola 1
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1
Yeşil 2
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
ertem şener 1
menemen 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam