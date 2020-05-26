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Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı

Sudan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkentteki Kuber Hapishanesi'ne konulan eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha'nın yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Ayrıca Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin de corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
 26 Mayıs 2020 04:48
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Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı

Sudan'daki siyasi tutuklu aileleri komitesinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Taha ve eski Vali Abdurrahim Hüseyin'in tutuklu bulundukları Kuber Hapishanesi'nde Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Hapishane yönetiminin, Kovid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen Taha ve Hüseyin ile onlarla temas ettiği belirtilen 7 mahkum için herhangi bir önlem almadığını iddia eden aileler, çoğu 65 yaş üstündeki yakınlarının 13 ayı aşkın süredir içeride olmalarının kanunlara aykırı olduğunu, kasten ölüme terk edildiklerini savundu.

Hükümetten ve Başsavcılıktan geç olmadan yakınlarının salıverilmesini isteyen siyasi tutukluların aileleri, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri ve Sudanlılara da destek çağrısında bulundu.

Sudan'da eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin (UKP) eski genel başkanlarından Ahmed Harun'un da 29 Nisan'da aynı cezaevinde Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Böylece Kuber Hapishanesi'nde virüs bulaşan tutuklu siyasi sayısı 3'e yükseldi.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 11 Nisan 2019'daki darbeyle sona ermişti. Beşir'in lideri olduğu UKP kadrosundan 23, asker ve sivillerden de 32 kişi, dönemin Askeri Geçiş Konseyini devirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Beşir'in kurucusu ve lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin önde gelen liderlerinden olan Taha, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerde de bulundu. Taha, 1998-2013 arasında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı yaptı.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 3 bin 820 Kovid-19 vakası götürüldü. Salgın nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken 458 kişi iyileşti.

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi, covid-19'a yakalandı

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti.

Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 820 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti, 458 kişi iyileşti.
Anadolu Ajansı
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