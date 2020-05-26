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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusuna destek

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusunun ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler karşısında kazandığı zaferlerin, diktatörlüğe karşı kazanılmış zaferler olduğunu belirtti
 26 Mayıs 2020 06:40
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusuna destek

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Libya ordusunun son günlerde Hafter milislerine karşı başkent Trablus'un güneyindeki stratejik noktalarda kazandığı başarıların ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

"Libya topraklarında kazanılan zaferler, diktatörlük ve zulme karşı devrimin zaferleridir. Bu zaferler, batıl ne kadar saldırgan olursa olsun halkların galip geleceği umudunu yeşertmektedir." ifadesini kullanan Karadaği, bölgede yaşanan çatışmaların halkların özgürlük ve onurlu yaşam için gösterdiği iradeyle diktatörlük arasında süregelen bir mücadele olduğunu vurguladı.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki stratejik noktaları Hafter milislerinden temizlemeye devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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