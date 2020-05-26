Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusuna destek
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusunun ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler karşısında kazandığı zaferlerin, diktatörlüğe karşı kazanılmış zaferler olduğunu belirtti
|26 Mayıs 2020 06:40
|Yazdır
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Libya ordusunun son günlerde Hafter milislerine karşı başkent Trablus'un güneyindeki stratejik noktalarda kazandığı başarıların ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.
"Libya topraklarında kazanılan zaferler, diktatörlük ve zulme karşı devrimin zaferleridir. Bu zaferler, batıl ne kadar saldırgan olursa olsun halkların galip geleceği umudunu yeşertmektedir." ifadesini kullanan Karadaği, bölgede yaşanan çatışmaların halkların özgürlük ve onurlu yaşam için gösterdiği iradeyle diktatörlük arasında süregelen bir mücadele olduğunu vurguladı.
Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki stratejik noktaları Hafter milislerinden temizlemeye devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı
25 Mayıs 2020 20:41
|Kremlin Sözcüsü Peskov da koronavirüsü yendi
25 Mayıs 2020 19:50
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
25 Mayıs 2020 17:18
|Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil
25 Mayıs 2020 14:19
|Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı
25 Mayıs 2020 13:52
|Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
25 Mayıs 2020 13:43
|Başbakan canlı yayında depreme yakalandı
25 Mayıs 2020 12:09
|Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5,5 milyonu geçti
25 Mayıs 2020 10:22
|Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
24 Mayıs 2020 16:53
|Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
24 Mayıs 2020 09:50