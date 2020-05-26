1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekmek almaya çıkan vatandaşları bekçiler darp etti haberine yalanlama

İnternet sitelerinde yer alan, Eyüp ilçesi Esentepe Mahallesi'nde ekmek almaya çıkan vatandaşların bekçiler tarafından darp edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Parkta kavga eden iki gruba müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi. Polis ve bekçi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler gözaltına alındı.
 26 Mayıs 2020 07:11
Yazdır
Ekmek almaya çıkan vatandaşları bekçiler darp etti haberine yalanlama

Bazı internet sitelerinde; Eyüp'te ekmek almaya çıkan vatandaşlara bekçilerin darp ettiğine yönelik haberi asılsız çıktı. Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde bulunan bir parkta dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta 2 grup arasında kavga çıktığı bilgisini edinen görevliler olay yerine gitti. Görevliler kavgaya müdahale etmek istediği sırada Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar görevlilere mukavemet gösterdi. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbedede biri çarşı ve mahalle bekçisi biri polis memuru olmak üzere iki görevli darp edildi.

ÜST DUDAKTA YIRTIK, SOL YÜZÜK PARMAĞINDA DOKU ZEDELENMESİ

Anıl K., arşı ve mahalle bekçisine mukavemette bulunup sağ eline tekme attı. Bekçinin aldığı darbe sonucu sağ elinin tarak kemiği kırıldı. Onur B. ise bekçinin sol yüzük parmağını ısırarak tırnağını kopardı. Polis memurunun ise aldığı kafa darbesiyle dudağında yırtık oluştu ve vücudunda doku zedelenmesi meydana geldi. Olayın ardından hastaneye giden görevlilerden birine 10 gün iş göremez raporu diğerine de 2 gün iş göremez raporu verildi.

2 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZLİK RAPORU

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin; U.K. isimli görevli memura 2 gün iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi. A.P. isimli memurun da darp-cebir raporu aldığı ifade edildi.

10 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZLİK RAPORU

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi yapılan İ.Ç. isimli memurun da, 10 günlük iş göremezlik raporu ile birlikte darp-cebir raporu aldığı öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Anıl K., Onur B. ile parkta kavgaya karışan Tanju K. (32) ve Serkan Ö. (29) gözaltına alındı. Şahıslar hakkında her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden 3 bin 182 TL olmak üzere toplam 12 bin 728 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Serkan Ö. ve Tanju K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
26 Mayıs 2020 08:05		 Polisin 'dur' ihtarına uymayınca 11 bin 332 lira ceza verildi
26 Mayıs 2020 08:00
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
26 Mayıs 2020 07:30		 İstanbul'da polis ekipleri kaza geçirdi: 1 polis yaralı
25 Mayıs 2020 22:52
Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi
25 Mayıs 2020 22:16		 Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü
25 Mayıs 2020 20:50
Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
25 Mayıs 2020 19:10		 Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
25 Mayıs 2020 18:47
Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
25 Mayıs 2020 18:21		 Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
25 Mayıs 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:31 - 10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı08:15 - Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında dünya rekorunu kırdı08:05 - Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu08:00 - Polisin 'dur' ihtarına uymayınca 11 bin 332 lira ceza verildi07:30 - Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü07:11 - Ekmek almaya çıkan vatandaşları bekçiler darp etti haberine yalanlama06:40 - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusuna destek06:10 - Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü04:48 - Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı02:33 - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
00:05 - MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi00:02 - MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi00:02 - Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?00:02 - Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması00:01 - Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu00:01 - 26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Whatsapp ve Messenger'ı hedef alan virüse dikkat!23:50 - Polis, yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 2
hüzünlü değilim mizacım böyle 1
enis arıkan 1
evde kendi saçını kesenler 5
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
ben özledim galiba seni 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
doğa yürüyüşü 2
fincan böreği 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam