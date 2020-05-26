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Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybederken iki çocukları yaralandı
 26 Mayıs 2020 07:30
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Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü

Kaza, Konya - Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde Akşehir Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden 42 Y 3892 plakalı tır ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan çocukları 6 yaşındaki Ali Efe ile 10 yaşındaki Elif Ayşe yaralandı. Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır şoförü M.Ş.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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