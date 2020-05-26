Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında dünya rekorunu kırdı

Survivor 2020 gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşan Acun Ilıcalı, tüm yarışmacılarla yeni bir rekor denemesi yaptı. Acun Ilıcalı, bugünkü canlı yayınında 2 dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak daha önce 2 milyon olan dünya rekorunu kırdı.

Sevilen televizyoncu Acun llıcalı'nın sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayın 2 milyon izleyiciyi geçerek dünya rekoru kırdı.Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı, daha önce gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde, dünya rekorunun iki milyon olduğunu ve 25 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da bu rekoru kırmayı deneyeceklerini açıklamıştı.

3 MİLYON İZLEYİCİYLE REKOR KIRILDI

Acun Ilıcalı, dün akşam saat 23.30'da açtığı canlı yayında iki dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak, daha önce 2 milyon izleyici ile ünlü rapçi Tekashi69'a ait olan dünya rekorunu kırdı.

REKORDAN SONRA PARTİ VAR

Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.

DAHA ÖNCE 1 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞMIŞTI

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen bu yayın, anlık olarak 1 milyon izleyici sayısını aşmış ve Türkiye'deki en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

ÖNCEKİ REKOR RAPÇİ TEKASHİ'YE AİTTİ

Ünlü rapçi Tekashi69, açtığı yayınla birlikte Instagram'ın canlı yayın izleyici rekorunu kırmayı başarmıştı. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.