WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
|26 Mayıs 2020 09:15
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Sohbet kayıtlarının yedeklendikten sonra korumanın ortadan kalktığı ve kayıtların savunmasız kaldığı ifade ediliyor.
Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre:
WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği olmadığı; yedeklenen kayıtların aslında güvenli bir ortamda saklanmadığı belirtiliyor.
Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Bu sorunun yanıtı "Hayır" olurken, WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ama diğer yandan Whatsapp'ta önemli bir değişikliğe daha gidiliyor.
QR KOD PROFİLİ PAYLAŞMA DESTEĞİ GELDİ
WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.
WHATSAPP WEB KULLANANLARA MÜJDE: DARK MODE GELDİ
Home Office yaygınlaştığından dolayı WhatsApp'a bilgisayarından girenlerin sayısı fazlasıyla arttı.
WhatsApp ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak önemli bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği de geliyor.
Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak.
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