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Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.
 26 Mayıs 2020 09:22
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Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
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