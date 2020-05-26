Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.
|26 Mayıs 2020 09:22
|Yazdır
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
26 Mayıs 2020 10:32
|AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı
26 Mayıs 2020 10:21
|Sahilde çemberli sosyal mesafe dönemi
26 Mayıs 2020 09:54
|Husumetli aileleri yasak da durdurmadı
26 Mayıs 2020 09:36
|1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı
26 Mayıs 2020 09:28
|Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti
26 Mayıs 2020 09:16
|Dolar/TL yeni güne nasıl başladı?
26 Mayıs 2020 08:50
|10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
26 Mayıs 2020 08:31
|Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
26 Mayıs 2020 06:10
|Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
26 Mayıs 2020 04:48