Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?
|26 Mayıs 2020 09:26
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Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 190 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu artışla Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 637'ye ulaştı.
Vaka sayısı da 2 bin 90 artarak 85 bin 711 oldu.
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ VAKA SAYISINI ARTIRDI
Kanada'da salgının en yoğun olduğu iki eyaletten biri olan Ontario'nun Sağlık Bakanı Christine Elliott, Anneler Günü'nün kutlandığı hafta eyalet genelindeki vaka sayısında ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.
"VİRÜSÜ BULAŞTIRACAĞINDAN ENDİŞE DUYULACAK UNSURLAR ARASINDA SİVRİSİNEKLER YOK"
Dr. Hinshaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar, Covid-19'un sivrisinekler tarafından insanlara bulaştığını gösteren hiçbir bilgi veya kanıt yok. Bu virüs, enfekte bir kişinin tükürük, burun akıntısı, öksürük, hapşırık veya konuştuğu zaman ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür." ifadelerini kullandı.
Virüsler üzerine yaptığı araştırmaları ile bilinen Manitoba Üniversitesi bilim adamlarından Dr. Jason Kindrachuk da bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Covid-19'u bulaştıracağından endişe duyulacak unsurların arasında sivrisineklerin
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