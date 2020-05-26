1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Boksör tarafınan öldürülen öğretmen, 1 gün önce şikayetini geri çekmiş

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek sevgilisi Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.
 26 Mayıs 2020 09:44
Yazdır
Milli Boksör tarafınan öldürülen öğretmen, 1 gün önce şikayetini geri çekmiş

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek sevgilisi Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar günü sabah 05:30 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına,

"Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de"

mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

15 gün evden uzaklaştırma cezası verildi

Bu arada cinayetle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.

'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar'

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine,

"Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orada yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık"

mesajı attığı ortaya çıktı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
26 Mayıs 2020 09:31		 Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?
26 Mayıs 2020 09:26
Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
26 Mayıs 2020 08:05		 Polisin 'dur' ihtarına uymayınca 11 bin 332 lira ceza verildi
26 Mayıs 2020 08:00
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
26 Mayıs 2020 07:30		 Ekmek almaya çıkan vatandaşları bekçiler darp etti haberine yalanlama
26 Mayıs 2020 07:11
İstanbul'da polis ekipleri kaza geçirdi: 1 polis yaralı
25 Mayıs 2020 22:52		 Kavgaya müdahale eden bir polis ve bir bekçi darp edildi
25 Mayıs 2020 22:16
Başkentte jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü
25 Mayıs 2020 20:50		 Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
25 Mayıs 2020 19:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Danıştay GYS'de sözlü sınavın tanımını yaptı!10:32 - Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak10:30 - MEB, İstanbul'un fethine ilişkin bilgi yarışması düzenleyecek10:21 - AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı10:09 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:06 - Türkiye Çad'a sağlık malzemesi gönderdi10:04 - Avrupa'da bir ilk, koronavirüslü hastaya organ nakli10:00 - Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta raya inecek09:54 - Sahilde çemberli sosyal mesafe dönemi09:50 - Bilim Kurulu Üyesi yoğun bakımda virüsle mücadeleyi anlattı
09:44 - Milli Boksör tarafınan öldürülen öğretmen, 1 gün önce şikayetini geri çekmiş09:36 - Husumetli aileleri yasak da durdurmadı09:31 - Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü09:28 - 1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı09:26 - Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?09:22 - Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum09:16 - Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti09:15 - WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hüzünlü değilim mizacım böyle 1
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
ezgi mola 1
aracı 2
yayla 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam