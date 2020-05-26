Sahilde çemberli sosyal mesafe dönemi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.
|26 Mayıs 2020 09:54
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Çemberler havadan görüntülendi.
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