1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Salgınla mücadelede tüm ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması bir zorunluluktur. Yaşadığımız bu süreç ırk, renk, cinsiyet, inanç veya milliyet gözetmeksizin tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunun açık göstergesidir
 26 Mayıs 2020 10:21
Yazdır
AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüm ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini bildirdi.

Arslan, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin Kovid-19'a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında yayımladığı görüntülü mesajda, hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiğini belirten Arslan, bu tür salgınların yaşandığı olağanüstü durumlarda hukuk sistemlerinin tedbirler alınmasına imkan tanıdığını aktardı.

Arslan, ülkelerin uyguladığı tedbirlerle salgının belli ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Türk Anayasa Mahkemesinin de kurum içinde önlemleri hızlıca hayata geçirdiğini bildiren Arslan, bu çerçevede uzaktan çalışma sisteminin devreye sokulduğunu, mahkemenin toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğini anlattı.

Olağanüstü dönemlerde yapılan sınırlamaların amacının bir an önce olağan döneme dönebilmek olduğunu vurgulayan Arslan, tehlike bertaraf edilince sınırlandırılan hak ve özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini, bu noktada yargı kurumlarına önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

- "Fikir ve tecrübe teatisinde bulunmak önemli"

Kovid-19'un ve alınan tedbirlerin, "maddi ve manevi bütünlüğün korunması", "seyahat özgürlüğü", "özel hayata saygı hakkı" ve "kişisel verilerin korunması" gibi anayasal hakları gündeme taşıdığının altını çizen Arslan, farklı ülkelerdeki yüksek yargı kurumlarının bu kapsamdaki yargısal meselelere ilişkin fikir ve tecrübe teatisinde bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan, şunları kaydetti:

"Bu salgınla mücadelede tüm ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması bir zorunluluktur. Yaşadığımız bu süreç ırk, renk, cinsiyet, inanç veya milliyet gözetmeksizin tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunun açık göstergesidir. Bu salgını ortak bir mücadeleyle geride bırakmamız gerektiği gibi bundan sonra da daha müreffeh, insan onuruna yaraşır bir dünya hedeflemeliyiz.

Kriz dönemlerinin kahramanları vardır. Bu süreçte tüm dünyada özellikle sağlık çalışanları büyük özveriyle görev yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında söyleyen meşhur bir söz var, bu sözü bugünün şartlarında sağlık çalışanlarına uyarlayarak diyebiliriz ki, 'İnsanlığın salgınla mücadele tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok insan, bu kadar az sayıda insana bu kadar çok borçlanmamıştı.' Bu salgının ve beraberinde getirdiği zorlukların bir an önce geride kalmasını temenni ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
26 Mayıs 2020 10:32		 Sahilde çemberli sosyal mesafe dönemi
26 Mayıs 2020 09:54
Husumetli aileleri yasak da durdurmadı
26 Mayıs 2020 09:36		 1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı
26 Mayıs 2020 09:28
Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
26 Mayıs 2020 09:22		 Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti
26 Mayıs 2020 09:16
Dolar/TL yeni güne nasıl başladı?
26 Mayıs 2020 08:50		 10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
26 Mayıs 2020 08:31
Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
26 Mayıs 2020 06:10		 Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
26 Mayıs 2020 04:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Danıştay GYS'de sözlü sınavın tanımını yaptı!10:32 - Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak10:30 - MEB, İstanbul'un fethine ilişkin bilgi yarışması düzenleyecek10:21 - AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı10:09 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:06 - Türkiye Çad'a sağlık malzemesi gönderdi10:04 - Avrupa'da bir ilk, koronavirüslü hastaya organ nakli10:00 - Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta raya inecek09:54 - Sahilde çemberli sosyal mesafe dönemi09:50 - Bilim Kurulu Üyesi yoğun bakımda virüsle mücadeleyi anlattı
09:44 - Milli Boksör tarafınan öldürülen öğretmen, 1 gün önce şikayetini geri çekmiş09:36 - Husumetli aileleri yasak da durdurmadı09:31 - Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü09:28 - 1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı09:26 - Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?09:22 - Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum09:16 - Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti09:15 - WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
1000 liralık sosyal yardıma başvurdu, 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı
Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
Sundan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defne sakura 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
prezervatif 1
kabir ziyaretleri 3
oğlak burcu 2
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 2
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
ben özledim galiba seni 1
gözünü dikmek 2
puanlama 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam