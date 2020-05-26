MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'
|26 Mayıs 2020 10:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
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