Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak "Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak" dedi.
|26 Mayıs 2020 10:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak "Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklama yaptı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Koca,
"Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak"dedi.
Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak..." dedi.Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 25, 2020
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