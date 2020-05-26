Kovid-19'u yenen doktor çift çocuklarına kavuştu

ÖĞRETMENLER 1 HAZİRAN'DA OKULA GELECEKLER Mİ? MEB tarafından yayımlanan 29 Nisan 2020 tarihli yazıya göre yüz yüz eğitime 01 Haziran 2020 tarihine kadar ara verilmiş uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. Peki öğretmenler, 1 Haziran'da okula gelecek mi?