'Evlilik' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
|26 Mayıs 2020 10:54
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Azerbaycan'da aranan Halide M'nin sekiz yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti.
Rusya'daki iyi bir üniversiteden mezun olan Azerbaycan uyruklu Halide M'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi.
Halide M'nin, üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları "evlilik ve ticaret yapmak" vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
- Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini vadetmiş
Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbeycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halide M'nin Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vadettiği öğrenildi.
Tuzağına çektiği mağdurları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ve paralarını aldıktan sonra izini kaybettirdiği belirlenen Halide M'nin 8 yıl içerisinde sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Halide M'nin evine temizliğe giden kadını belirleyerek takibe aldı.
Temizlik işçisinin, şüphelinin evini temizlemeye gitmesinin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, Halide M'yi yakaladı.
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