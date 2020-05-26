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TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: Pandemi sonrasında dünyanın iyi örneklerini inceleyip, üretici ve ihracatçılarınızın ihtiyaç duyacağı belgeler ve standartlara hazırlıklı olmamız gerekiyor
 26 Mayıs 2020 11:29
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TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı

- Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde hijyen ve sanitasyon alanında belgelendirme faaliyetleri yaptıklarını belirterek, "Pandemi sonrasında da dünyanın iyi örneklerini inceleyip, üretici ve ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı belgeler ve standartlara hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Şahin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE'nin attığı adımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinde üretimin aksamadan devam etmesi için sanayi kuruluşlarına yönelik "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nun hazırlandığını dile getiren Şahin, kılavuzun geçen hafta Bakan Mustafa Varank tarafından tanıtıldığını anımsattı.

Şahin, kılavuzun üretimle ilgili tüm tarafların katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşü alınarak, gıda ve gıda dışı sektör ayrımı gözetilerek oluşturulduğunu ifade ederek, "Kılavuz, TSE'nin web sayfasında sanayi kuruluşlarının istifadesine sunuldu. Kontrollü sosyal hayat döneminde sanayi işletmelerinin üretimlerini kesintisiz devam ettirmeleriyle salgına karşı alınması gereken tedbirleri kapsıyor." diye konuştu.

Kılavuzdaki tedbirleri uygulayan ve bunun belgelendirilmesini isteyen sanayi kuruluşlarına belge verileceğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Firmalarımız TSE'ye başvuracak, bu kılavuzda yer alan soru listemizi cevaplandırmak suretiyle kendilerini bir öz değerlendirmeye tabi tutacaklar. Biz de TSE olarak tetkike gideceğiz. Bunun sonucunda eğer tedbirler uygulanıyorsa belgelendirmeyle neticelendireceğiz. Daha sonra da belgelendirme konusu kuralların uygulamada olup olmadığına dair denetimlerimizi sürdüreceğiz."

- "Gelişmeler sonucunda kılavuzun revize edilmesi gerek"

Şahin, salgın döneminin dinamik bir süreç olduğuna dikkati çekerek, gelişmeler sonucunda ve sağlık otoritelerinin açıklamalarına uygun olarak kılavuzun revize edilmesi, belgelendirme yapılmış veya bu konuda talebi olan işletmelerin dinamik yapıya göre kendilerini ayarlamaları gerektiğini söyledi.

Salgına karşı gerekli tedbirleri alarak üretim yapan güvenli işletmelerin belirlenmesinin de kritik önem taşıdığına işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Güvenli üretimin belgelendirilmesi alıcılar ve hedef pazarlarda da bir güven unsuru oluşturacak. İhracat pazarlarımızın tamamında güvenli üretime yönelik bir arayış var. Önümüzdeki günlerde Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) üye ülkelerle üretimde alınan tedbirlerin değerlendirileceği bir toplantı gerçekleştirecek. TSE'nin bu uygulaması da muhtemelen ISO üyeleri arasında da paylaşılan bir örnek olacak. TSE uluslararası standart, uygunluk değerlendirme ve kalite alanında faaliyet gösteren kuruluşlara tam üye olması dolayısıyla ülkesindeki iyi bir uygulama uygulanabilir ve güvenilebilir olacaktır. Bu dönemde güvenli ve tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilen bir üretim, belgelendirmeye de konu olmuşsa bunun da TSE tarafından yapılması özellikle sanayi ürünü ihraç ettiğimiz pazarlarda önemli bir güven sağlayacaktır."

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sezonuna yönelik hazırlık yaptığına işaret ederek, TSE'nin bu süreçte belgelendirme yapacak kuruluşlardan biri olduğunu bildirdi.

Şahin, normalleşme sürecinde açılacak her tür işletmeye yönelik kuralların belirlenmesine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

- Bez maske standartları için 11 firmadan başvuru

TSE'nin hazırladığı yıkanabilir bez maske standartlarına ilişkin 11 firmadan başvuru aldıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Başvuruları, belirlenmiş olan kriterlere uygunluğu açısından değerlendiriyoruz. Laboratuvar testleri yapıldıktan sonra uygunsa belgelendireceğiz. Kriterlere göre maskelerin görsel özellikleri itibarıyla hatasız olması, burnu tamamen kapsayacak klips veya tutturucu bir malzemeyle desteklenmiş olması, vücutla temasında olumsuz etki sağlayacak kimyasallar olmaması, bakteri toplama ve nefes alınabilirlik kabiliyetinin ölçülebilmesi, en az 5 kez yıkanabilmesi gerekiyor."

Şahin, salgın sürecinde sektörlerin ihtiyaç duyabileceği tüm standartları ücretsiz olarak kullanıma açtıklarına değinerek, reel sektör ve üretimi desteklemek adına TSE olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

Salgın öncesinde de hijyen ve sanitasyon alanında belgelendirme yaptıkları standartlar olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında da dünyanın iyi örneklerini inceleyip, üretici ve ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı belgeler ve standartlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu anda en fazla ağırlık verdiğimiz alan burası. İhracatçılarımız dünyanın herhangi bir bölgesine ihracat yapacak olduğunda, kendisinden pandemi sürecinde üretimle alakalı güveni ispatlamak için istenen bazı belgeler varsa bizim onlardan haberdar olmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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