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'Gardiyan atlet', karantinada kaldığı yurt binasının koridorlarında koşuyor

Sivas'ta "gardiyan atlet" olarak tanınan İlhan Koç, Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 15 günlük görevinin ardından, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı yurt binasının koridorlarında koşarak formunu koruyor-
 26 Mayıs 2020 11:59
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'Gardiyan atlet', karantinada kaldığı yurt binasının koridorlarında koşuyor

- Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan ve "gardiyan atlet" olarak tanınan infaz koruma memuru İlhan Koç, 15 günlük görevinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı yurt binasının koridorlarında koşarak formunu korumaya çalışıyor.

Kentte çalıştığı kurumdan 16 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidip gelen lisanslı atlet İlhan Koç, Adalet Bakanlığının talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle görev yapıp, 15 gün süreyle karantinaya alınınca, kaldığı Mevlana Kız Öğrenci Yurdu'nun koridorlarında antrenmanlarını sürdürmeye başladı.

Oğlunu 2011 yılında trafik kazasında kaybeden ve 9 yıldır adına anma koşuları düzenleyen Koç, yaşamının bir parçası olan atletizmden karantinada da vazgeçmeyerek, öğrenci yurdunun koridor ile merdivenlerinde idmanlarını aksatmamaya çalışıyor.

Her gün formunu korumak için kaldığı odada spor yapan Koç, ısınma hareketlerinin ardından yurdun koridorlarında koşuyor.

- Koç: "Süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum"

İlhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai arkadaşlarıyla 15 gün izolasyon amaçlı karantinaya alındığını söyledi.

Sunulan imkanlardan memnun olduğunu belirten Koç, "Süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. 'Evde kal, yurtta kal, kurallara uy, harekette kal' sloganıyla yurt binasında idman yapıp, koşuyorum." dedi.

Koç, 8 katlı yurt binasının merdivenlerini her gün inip çıktığını, koridorlarda hafif tempoda koştuğunu, odasında da kültür fizik hareketleri yaptığını ifade etti.

Kaldıkları yurdun konforlu lüks bir otel donanımında olduğunu da anlatan Koç, "Bütün dünyayı ve yurdumuzu bu virüsten kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devletimize, milletimize ve amirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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