Ankara'nın Kovid-19'la mücadelesi dünya başkentleriyle paylaşılıyor
|26 Mayıs 2020 12:06
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini dünya başkentleriyle paylaşmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde "Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu" kuruldu.
Yavaş'ın çağrısıyla aralarında Tokyo, Atina, Pekin ve Bağdat'ın da bulunduğu 43 dünya başkenti internet sitesi platformunda bir araya geldi.
Platform sayesinde dünya başkentlerinin salgın süreciyle mücadele yöntemleri, güncel haberler, Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan Kovid-19 salgınına ait günlük veriler ve bilgiler paylaşılmaya başlandı.
Platformda, 30 kişilik ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşıyor. Günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşıldığı platformda, salgın hastalığa karşı alınacak önlemler otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanıyor.
"www.capitalsinitiative.org" adresi üzerinden uluslararası medyadan alınan haberlerin yanı sıra uluslararası makalelerin de yer aldığı tüm bilgiler, Türkçe'ye de çevrilebiliyor.
Sitede dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar anlık olarak platforma konuluyor.
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