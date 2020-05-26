1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk Üniversitesi projesiyle Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde yeni tip koronavirüs aşısı için çalışma yapan 20 kişilik uzman ekibin hazırladığı "İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi" Projesi TUSEB tarafından kabul edildi- Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi:- "İnşallah Türkiye'nin aşısı, Atatürk Üniversitesinin aşısı olarak piyasadaki yerini alacak ve hastalara hizmet edecek"
 26 Mayıs 2020 12:13
Yazdır
Atatürk Üniversitesi projesiyle Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi

- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi" Projesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TUSEB) desteklenen Erzurum Atatürk Üniversitesi, bu alanda ülkedeki beş üniversite arasına girdi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla üniversite bünyesinde kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünce laboratuvarda bir süre önce başlatılan Kovid-19 aşısı çalışmaları için üniversitenin sağlık alanındaki farklı bölümlerinden 20 kişilik uzman ekip bir araya geldi.

Uzman ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına çare olabilmek için "İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi" Projesi ile aşı çalışmalarını hızlandırdı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, uzman ekibin iki farklı yöntemle DNA ve proteine yönelik hazırladığı projeyle, aşı geliştirme alanında yurtta TUSEB tarafından desteklenen beş üniversite arasına girmeyi başardı.

Üniversitenin Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmada görev alan öğretim üyeleriyle Kovid-19'a karşı proje hazırladıklarını söyledi.

Gruplar halinde farklı alanlarda çalışma yürüttüklerini belirten Çelebi, "Bunların en başında antiviral ilaç geliştirme anlamında virüsü öldürücü ilaçları hazırlamak için proje hazırladık. Rektör hocamız da destekledi." dedi.

Çelebi, çalışmanın iki yöntemle yapıldığını ifade ederek, "Rekombinant aşı hazırlama yöntemiyle ekspresyonla yapılan iki farklı yöntemle DNA ve spike proteine yönelik çalışmamız oldu ve proje TUSEB tarafından kabul edildi. Bu, bizim için önemli bir aşamadır çünkü bu bütçe olmadan çalışmaları yapamazdık. Bütçeden ziyade üst kuruluş tarafından kabul görmesi bizim için çok önemli oldu, en azından iyi yolda olduğumuzu gördük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin aşısı, Atatürk Üniversitesinin aşısı olarak piyasadaki yerini alacak"

Çalışmalarda önemli aşamalar katettiklerini dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu konuda Türkiye'deki beş üniversiteden biri olduk. Artık protein sentezine ve hayvan deneylerine başlayıp daha sonra da insanlar üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Bu, 6-7 ay belki bir yıl da olabilir ama önemli bir eşiğini hazırladık. Kabul edilen projede 3 aşamalı bir çalışma yapacağız. İlk bölümünü zaten yapmıştık. Önce ilk aşamada virüsün kopyası olan protein özelliğini çıkardık ve o çalışmaya başlayacağız. İkinci aşamada protein oluşturduktan sonra hayvan deneyleri yaparak bağışıklık elde edeceğiz. Eğer pozitif sonuç elde edersek ki etme ihtimalimiz yüzde 80-90, bu konuda çok iddialıyız çünkü projemizin kabulü bunu gösteriyor.

Üçüncü aşamada elimizdeki kovid antijeni ile antikorları birleştireceğiz. Klinisyenlerle insan denemeleri yapmaya başlayacağız ve inşallah Türkiye'nin aşısı, Atatürk Üniversitesinin aşısı olarak piyasadaki yerini alacak ve hastalara hizmet edecek."

Çelebi, projenin kabul edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu yola çıkarken emindik ama fiiliyata dökülerek kabul görmesi başka bir duygu oldu. 'Doğru yoldasın' denmesi bile bizi motive etti. Anadolu'nun en yüksek yerlerinden biri olan Erzurum'da bu duyguyu tatmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi
26 Mayıs 2020 11:30		 YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü
22 Mayıs 2020 14:20
Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
22 Mayıs 2020 00:30		 112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ, 4. sınıf öğrencilerini mağdur etti
17 Mayıs 2020 01:24
Koronavirüsle mücadelede Çapa dünya birincisi
15 Mayıs 2020 21:27		 Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
14 Mayıs 2020 14:17
YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama
11 Mayıs 2020 21:29		 Vakıflardaki akademisyenler kanundan doğan ücret artışlarını bekliyor!
10 Mayıs 2020 11:16
Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı
09 Mayıs 2020 17:33		 AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
09 Mayıs 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi12:38 - Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı12:25 - Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi12:23 - Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi12:19 - Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu12:17 - Karantinadaki i İKM'nin oğluna sürpriz doğum günü12:13 - Atatürk Üniversitesi projesiyle Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi12:07 - Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı12:06 - Ankara'nın Kovid-19'la mücadelesi dünya başkentleriyle paylaşılıyor12:04 - Suriye'deki terör unsurları yerli ve milli radarlarla 24 saat izleniyor
11:59 - 'Gardiyan atlet', karantinada kaldığı yurt binasının koridorlarında koşuyor11:53 - Muş'ta iş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün cesedine ulaşıldı11:45 - Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber11:30 - YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi11:29 - TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı11:21 - Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor11:17 - 27 Mayıs'a Çankaya Köşkü'nde şahit olan koruma polisi yaşananları anlattı11:17 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 592 bini aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
Gizli taziye çadırı kurmuşlardı, karantina altında bir kişi öldü
YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101 2
Yeşil 2
baklava 2
sağa sola bakmamak 3
menemen 2
koronanın bize öğrettikleri 3
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 2
enis arıkan 1
ben özledim galiba seni 1
defne sakura 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam